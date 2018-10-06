Газон "Ростов-Арены" восстановился не полностью после концерта Басты

Posted 6 октября 2018, 14:20
Published 6 октября 2018, 14:20
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
В субботу ФК "Ростов" встретился с "Оренбургом" на "Ростов-Арене".
В целом состояние газона хорошее, но местами на поле видны проплешины, его поверхность не идеально ровная. Небольшими полосками сильно повреждена трава на бровке, где не было защитных конструкций, которые использовались во время концерта Басты.
Напомним, что концерт Басты состоялся 29 сентября 2018 года и собрал 35 тысяч человек. Незадолго до выступления популярного артиста ФК "Ростов" забил тревогу из-за того, что во время мероприятия будет сильно повреждено поле. В СМИ появились сообщения, что из-за этого домашние матчи команде снова придется проводить на старом стадионе. Ростовчане, обеспокоенные, судьбой нового стадиона, требовали отменить выступление Басты. В результате было принято решение использовать во время концерта специальное покрытие для газона.
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