Газон "Ростов-Арены" восстановился не полностью после концерта Басты

Напомним, что концерт Басты состоялся 29 сентября 2018 года и собрал 35 тысяч человек. Незадолго до выступления популярного артиста ФК "Ростов" забил тревогу из-за того, что во время мероприятия будет сильно повреждено поле. В СМИ появились сообщения, что из-за этого домашние матчи команде снова придется проводить на старом стадионе. Ростовчане, обеспокоенные, судьбой нового стадиона, требовали отменить выступление Басты. В результате было принято решение использовать во время концерта специальное покрытие для газона.