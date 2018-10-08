Колонну бронетехники уничтожила авиация в ходе масштабных учений на Юге РФ

Posted 8 октября 2018, 11:55
Published 8 октября 2018, 11:55
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"В рамках масштабных двусторонних учений экипажи самолетов Су-30 СМ, Су-34, Су-24 М и Су-25 провели огонь по мишеням, имитирующим колонну техники противника", - сказано в сообщении.
Отмечается, что колонну уничтожили авиабомбами и неуправляемыми ракетами.
Напомним, в учениях на Юге РФ, в рамках которых отрабатывают действия межвидовых войсковых группировок для обеспечения военной безопасности южных границ страны, принимают участие более семи тысяч человек.
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