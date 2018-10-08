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Posted 8 октября 2018, 11:55

Published 8 октября 2018, 11:55

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Колонну бронетехники уничтожила авиация в ходе масштабных учений на Юге РФ

8 октября 2018, 11:55
Авиация Южного военного округа уничтожила колонну бронетехники условного врага во время масштабных учений на горном полигоне Аданак в Дагестане, сообщается на сайте ведомства.

"В рамках масштабных двусторонних учений экипажи самолетов Су-30 СМ, Су-34, Су-24 М и Су-25 провели огонь по мишеням, имитирующим колонну техники противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что колонну уничтожили авиабомбами и неуправляемыми ракетами.

Напомним, в учениях на Юге РФ, в рамках которых отрабатывают действия межвидовых войсковых группировок для обеспечения военной безопасности южных границ страны, принимают участие более семи тысяч человек.

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