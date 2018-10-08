Отопление в Ростове дадут 15 октября

Posted 8 октября 2018, 07:58
Published 8 октября 2018, 07:58
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Объекты социальной сферы подключат к теплоисточникам 10 октября. Жилые дома получат тепло 15 октября", - говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас завершена подготовка теплового хозяйства. Ответственные специалисты прошли обучение.
Во время подготовки специалисты переложили более 11 километров водопроводных линий и более 8,5 километра канализационных сетей. Это почти в два раза превышает объем запланированных работ.
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