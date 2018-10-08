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Posted 8 октября 2018, 07:58

Published 8 октября 2018, 07:58

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Отопление в Ростове дадут 15 октября

8 октября 2018, 07:58
В Ростове-на-Дону с 15 октября в жилые дома дадут тепло, сообщает городская администрация.

"Объекты социальной сферы подключат к теплоисточникам 10 октября. Жилые дома получат тепло 15 октября", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас завершена подготовка теплового хозяйства. Ответственные специалисты прошли обучение.

Во время подготовки специалисты переложили более 11 километров водопроводных линий и более 8,5 километра канализационных сетей. Это почти в два раза превышает объем запланированных работ.

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#Общество#Новости
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