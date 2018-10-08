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Posted 8 октября 2018, 14:31

Published 8 октября 2018, 14:31

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Ростовская область вошла в топ-10 по продажам люксовых авто с пробегом

8 октября 2018, 14:31
За восемь месяцев 2018 года объем рынка подержанных люксовых автомобилей в Ростовской области составил 24 единицы, говорится в материалах агентства "Автостат".

По этому показателю регион занял пятое место в России. В целом российский рынок автомобилей класса "люкс" с пробегом вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 1,2 тысячи машин.

Больше всего таких автомобилей было продано в Москве и Московской области - в общей сложности 675 единиц. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с показателем 111 автомобилей, на четвертом - Краснодарский край (62 машины).

Среди автомобилей класса Luxury наиболее популярными марками являются Bentley, Mercedes-Maybach и Maserati.

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#Экономика#Новости
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