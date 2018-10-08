Ростовская область вошла в топ-10 по продажам люксовых авто с пробегом

Posted 8 октября 2018, 14:31
Published 8 октября 2018, 14:31
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
По этому показателю регион занял пятое место в России. В целом российский рынок автомобилей класса "люкс" с пробегом вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 1,2 тысячи машин.
Больше всего таких автомобилей было продано в Москве и Московской области - в общей сложности 675 единиц. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с показателем 111 автомобилей, на четвертом - Краснодарский край (62 машины).
Среди автомобилей класса Luxury наиболее популярными марками являются Bentley, Mercedes-Maybach и Maserati.
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