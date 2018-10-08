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Posted 8 октября 2018, 11:18

Published 8 октября 2018, 11:18

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Щербакова и Пескова останутся без света в Ростове

8 октября 2018, 11:18
В Ростове-на-Дону запланированы технические работы, которые оставят без электричества несколько улиц, сообщает "Донэнерго".

В понедельник свет выключили по улицам Кржижановского, Герцена, в переулке Норильский. Во вторник электричества не будет на улицах Щербакова, Курчатова, Пулеметная.

В среду ограничения введут по улицам 30-летия Октября, Задонская, Пескова. На следующий день обесточат улицу Вятская и переулок Днепровский.

В пятницу электричества не будет в переулках Свирский, Ладожский, Тверской.

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