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Около семи смартфонов можно купить в Ростове по цене нового iPhone

9 октября 2018, 14:01
В Ростове-на-Дону один iPhone XS стоит также, как семь телефонов других марок, сообщает сервис "Юла".

"Ростовчане продают телефоны в среднем за 12 тысяч рублей. Новый iPhone XS в минимальной комплектации стоит около 88 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за эти деньги можно купить 27 телефонов Nokia. Однако самыми популярными в городе остаются iPhone различных моделей. На них пришлось более 50% всех проданных смартфонов.

В топ-3 также оказались Samsung и Xiaomi. Самым дорогим телефоном оказался iPhone XS Max, стоимость которого достигает 108 тысяч рублей, самым дешевым - Fly - за 2,1 тысячи рублей.

Чаще всего в третьем квартале 2018 года местные жители приобретали iPhone 5s за 6,4 тысячи рублей.

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