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Posted 9 октября 2018, 14:59

Published 9 октября 2018, 14:59

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Работник салона связи в Ростове незаконно оформлял кредиты на клиентов

9 октября 2018, 14:59
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении сотрудника салона сотовой связи и его знакомого, которые незаконно оформляли кредиты на клиентов, сообщает региональное УМВД.

"Подозреваемые придумали схему мошеничества, они рассказали знакомым о несуществующей акции, по которой можно бесплатно получить телефон. Три человека согласились и передали в магазине паспорт, после чего им дали гаджеты", - сказано в сообщении.

Через некоторое время потерпевшим начали приходить сообщения с требованием погасить кредит. Оказалось, что фигуранты делали копии документов и по ним получали займы, а деньги делили между собой.

Отмечается, что размер ущерба составил 340 тысяч рублей. Подозреваемым сейчас 21 и 24 года.Максимальное наказание по делу составляет пять лет колонии.

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