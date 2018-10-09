Работник салона связи в Ростове незаконно оформлял кредиты на клиентов

Posted 9 октября 2018, 14:59
Published 9 октября 2018, 14:59
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
"Подозреваемые придумали схему мошеничества, они рассказали знакомым о несуществующей акции, по которой можно бесплатно получить телефон. Три человека согласились и передали в магазине паспорт, после чего им дали гаджеты", - сказано в сообщении.
Через некоторое время потерпевшим начали приходить сообщения с требованием погасить кредит. Оказалось, что фигуранты делали копии документов и по ним получали займы, а деньги делили между собой.
Отмечается, что размер ущерба составил 340 тысяч рублей. Подозреваемым сейчас 21 и 24 года.Максимальное наказание по делу составляет пять лет колонии.
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