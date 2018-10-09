Ростовчане попросили новые автобусные маршруты на Вертолетном поле

Posted 9 октября 2018, 04:41
Published 9 октября 2018, 04:41
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
"В новом микрорайоне существует только маршрут №41, где работают 4 единицы транспорта. Автобусы ездят только до Центрального рынка, а на остановке выстраивается очередь", - сказано в сообщении.
Транспорт ходит по Портовой и проспекту Коммунистическому, но к этим улицам нет пешеходных тротуаров. Поэтому горожанам приходится идти по дороге.
Автор публикации попросила добавить новые маршруты, чтобы местные жители могли добираться не только до Центрального рынка, но и по другим направлениям без пересадок.
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