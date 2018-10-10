Электричка Успенская - Таганрог - Ростов изменит движение с 15 октября

Posted 10 октября 2018, 08:47
Published 10 октября 2018, 08:47
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
"Вместо пригородного поезда №6081 сообщением Успенская - Ростов через Таганрог добавят две электрички от Успенской до Таганрога и от Таганрога до Ростова", - сказано в сообщении.
Из Успенской в Таганрог будет ходить электричка №6311 с отправлением в 13.09 мск и прибытием на станцию Таганрог-2 в 14.29 мск. Из Таганрога в Ростов будет ходить пригородный поезд №6081 с отправлением в 14.40 мск и прибытием в Ростов в 16.35 мск вместо 16.24 мск, как это было у прямой электрички.
Отмечается, что поезда не будут делать остановки на платформах Мебельный комбинат и Красный котельщик.
Кроме того, с 15 октября изменят расписание еще две электрички. Пригородный поезд №6078 из Ростова в Таганрог с отправлением в 12.15 мск до станции Хапры проследует действующим расписанием, далее с изменениями прибудет в Таганрог на пять минут раньше обычного. в 14.15 мск.
Пригородный поезд №6306 сообщением Таганрог-2 – Успенская будет отбывать на восемь минут позже, в 14.48 мск, и прибывать в место назначения в 16.10 мск.
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