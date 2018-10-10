Электричка Успенская - Таганрог - Ростов изменит движение с 15 октября

Из Успенской в Таганрог будет ходить электричка №6311 с отправлением в 13.09 мск и прибытием на станцию Таганрог-2 в 14.29 мск. Из Таганрога в Ростов будет ходить пригородный поезд №6081 с отправлением в 14.40 мск и прибытием в Ростов в 16.35 мск вместо 16.24 мск, как это было у прямой электрички.