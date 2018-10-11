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Posted 11 октября 2018, 05:17

Published 11 октября 2018, 05:17

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Бизнесвумен осудили в Шахтах за незаконное получение субсидии

11 октября 2018, 05:17
В Шахтах Ростовской области суд приговорил к 1,5 года заключения условно предпринимателя Марину Котову, которая незаконно получила субсидию, сообщает региональная прокуратура.

"В 2013 году женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом она захотела незаконно получить субсидии, предназначающиеся начинающим бизнесменам", - сказано в сообщении.

После этого Котова предоставила в правительство региона недостоверные сведения о том, что потратила деньги на организацию своего дела - оборудование пасеки и разведение пчел. Тогда осужденной в виде субсидии возместили потраченные деньги на сумму 300 тысяч рублей.

Во время следствия 37-летняя Котова возместила ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

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