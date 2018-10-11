Более 100 нарушений в сфере безопасности нашли в ростовской компании "Астон"

Posted 11 октября 2018, 18:03
Published 11 октября 2018, 18:03
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
"Плановая выездная проверка состоялась с 3 по 28 сентября. Всего выявили 104 нарушения требований в области электроэнергетики и промышленной безопасности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в отношении должностных лиц и юрлица завели дела об административных правонарушениях. Кроме того, было выдано требование устранить недочеты.
Компания была основана в 1997 году и называет себя ведущим экспортером растительного масла и зерновых культур.
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