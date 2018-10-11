Более 240 осужденных освободились в Ростовской области после пересмотра сроков

Напомним, первые 12 осужденных, которым пересчитали срок после выхода федерального закона в июле 2018 года, освободились в Ростовской области в конце августа. По новому закону изменился расчет времени, которое обвиняемые проводят в СИЗО и тюрьмах до приговора и которое входит в общий срок.