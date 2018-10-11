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Posted 11 октября 2018, 08:23

Published 11 октября 2018, 08:23

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Более 240 осужденных освободились в Ростовской области после пересмотра сроков

11 октября 2018, 08:23
В Ростовской области еще 241 осужденный вышел на свободу после пересмотра срока заключения, проинформировало региональное ГУФСИН.

"Всего в суды региона направили почти 2,9 тысячи дел, претендующих на пересмотр срока", - сказано в публикации.

Напомним, первые 12 осужденных, которым пересчитали срок после выхода федерального закона в июле 2018 года, освободились в Ростовской области в конце августа. По новому закону изменился расчет времени, которое обвиняемые проводят в СИЗО и тюрьмах до приговора и которое входит в общий срок.

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