Более 240 осужденных освободились в Ростовской области после пересмотра сроков

Posted 11 октября 2018, 08:23
Published 11 октября 2018, 08:23
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Всего в суды региона направили почти 2,9 тысячи дел, претендующих на пересмотр срока", - сказано в публикации.
Напомним, первые 12 осужденных, которым пересчитали срок после выхода федерального закона в июле 2018 года, освободились в Ростовской области в конце августа. По новому закону изменился расчет времени, которое обвиняемые проводят в СИЗО и тюрьмах до приговора и которое входит в общий срок.
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