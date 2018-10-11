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Posted 11 октября 2018, 10:31

Published 11 октября 2018, 10:31

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Бывшего вице-мэра Темрюка задержали за езду в пьяном виде

11 октября 2018, 10:31
Бывшего вице-мэра Темрюка Краснодарского края Валентина Отрошко задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, следует из сообщения регионального УМВД.

"При задержании 46-летний нетрезвый водитель Mercedes оказал активное сопротивление", - сказано в сообщении.

По сообщениям региональных СМИ, задержанным оказался уволенный накануне заместитель главы администрации Темрюка.

Задержанный отказался от медицинского освидетельствования, хотя, по сообщению полиции, он выглядел нетрезвым. В отношении нарушителя оставили 10 протоколов.

Отмечается, что за вождение в нетрезвом состоянии бывшему вице-мэру грозит до 15 суток ареста.

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