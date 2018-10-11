Часть трамваев в Ростове отправили на ремонт

Posted 11 октября 2018, 11:52
Published 11 октября 2018, 11:52
Modified 1 октября, 13:47
Updated 1 октября, 13:47
"У вагонов вышли из строя агрегаты импортного производства. На ремонт понадобится время, которое выходит за сроки гарантии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для сохранения гарантийных обязательств власти обратились в суд с требованием продлить этот срок. Глава мэрии Виталий Кушнарев пояснил, что в рамках гарантии все работы проходят за счет поставщика.
Согласно контрактам, заключенным в 2016-2017 годах, гарантийный срок составляет 1,5 года или 100 тысяч километров. Напомним, в 2016 году закупили 16 единиц, в 2017 году - 14 единиц трамвайных вагонов.
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