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Posted 11 октября 2018, 19:31

Published 11 октября 2018, 19:31

Modified 17 сентября 2022, 15:29

Updated 17 сентября 2022, 15:29

Песков отказался давать комментарии по предвыборной ситуации в Хакасии

11 октября 2018, 19:31
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить что-либо определенное по ситуации с отказом в регистрации кандидата от КПРФ на выборы главы Хакасии.

Чиновник отметил, что этот вопрос следует обсуждать с избирательной комиссией, написала газета «Известия».

Он пояснил, что речь идет о предвыборной ситуации, и комментарии следует запрашивать у избиркома. И добавил, что не считает возможным вмешиваться в это.

Отвечая на вопрос о возможном наказании членов комиссии, Песков сказал, что он не может оценить ситуацию, поскольку не обладает необходимыми сведениями.

Напомним, второй тур выборов состоится в Хакасии 21 октября.

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