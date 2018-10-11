Песков отказался давать комментарии по предвыборной ситуации в Хакасии

Posted 11 октября 2018, 19:31
Published 11 октября 2018, 19:31
Modified 17 сентября 2022, 15:29
Updated 17 сентября 2022, 15:29
Чиновник отметил, что этот вопрос следует обсуждать с избирательной комиссией, написала газета «Известия».
Он пояснил, что речь идет о предвыборной ситуации, и комментарии следует запрашивать у избиркома. И добавил, что не считает возможным вмешиваться в это.
Отвечая на вопрос о возможном наказании членов комиссии, Песков сказал, что он не может оценить ситуацию, поскольку не обладает необходимыми сведениями.
Напомним, второй тур выборов состоится в Хакасии 21 октября.