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Posted 11 октября 2018, 06:50

Published 11 октября 2018, 06:50

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчане попросили пересмотреть работу маршрута №67А

11 октября 2018, 06:50
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти изменить схему движения маршрута №67А, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Есть два маршрута, которые связывают Александровку с Левенцовкой - это 55-МТ и 67-МТ. Однако последний маршрут решили убрать", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый маршрут поедет от Левенцовки до Сельмаша, однако автобусы пустят по Красноармейской. Местная жительница попросила направить этот маршрут в Александровку.

На момент четверга обращение поддержали 28 человек, еще двое местных жителей высказались против.

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