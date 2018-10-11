Ростовчане попросили пересмотреть работу маршрута №67А

Posted 11 октября 2018, 06:50
Published 11 октября 2018, 06:50
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Есть два маршрута, которые связывают Александровку с Левенцовкой - это 55-МТ и 67-МТ. Однако последний маршрут решили убрать", - сказано в сообщении.
Отмечается, что новый маршрут поедет от Левенцовки до Сельмаша, однако автобусы пустят по Красноармейской. Местная жительница попросила направить этот маршрут в Александровку.
На момент четверга обращение поддержали 28 человек, еще двое местных жителей высказались против.
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