Жители ЮФО отстают от других округов в регистрации на конкурс "Лидеры России"

По словам руководителя проекта, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексея Комиссарова, в текущем году заявки могут подавать и иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык, а также управленцы до 55 лет. "Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства", - сообщил он.