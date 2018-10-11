Жители ЮФО отстают от других округов в регистрации на конкурс "Лидеры России"

Posted 11 октября 2018, 14:46
Published 11 октября 2018, 14:46
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
При этом наибольшее число заявок (37,4%) поступило от жителей Центрального федерального округа. Далее следуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%) и Сибирский (10%). А от жителей Южного федерального округа поступило лишь 8,7%, Дальневосточного 3,7%, Северо-Кавказского - 3,14%.
Для сравнения на конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. Известно, что подать заявку на участие в конкурсе желающие могут до 24 октября.
По словам руководителя проекта, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексея Комиссарова, в текущем году заявки могут подавать и иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык, а также управленцы до 55 лет. "Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства", - сообщил он.
р2