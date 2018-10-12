Афиша от RostovGazeta: нашествие "хлеба", мазохизм и выставка из Кореи

Posted 12 октября 2018, 12:16
Published 12 октября 2018, 12:16
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Место №1 – пр. Шолохова, 31. Что – открытие музея "Россия – моя история". Когда – ВС, 15.00
Музейный комплекс включает в себя четыре раздела: "Рюриковичи", "Романовы", "1914-1945: от великих потрясений к великой Победе", "Россия — моя история: 1945-2017" и раздел, посвященный региону. Уникальность комплекса в том, что посетители увидят экспозиции на сенсорных столах, экранах, планшетах и проекторах. Большая часть экспозиций – это новаторские решения, созданные с использованием приемов: видео-инфографики, анимации, 3D моделирования, цифровых реконструкций. Как сообщают организаторы, на открытии музея для гостей выступит духовой оркестр Южного военного округа, артисты театров, творческие коллективы города и ансамбль песни и танца "Легенда".
Место №2 – Дом кино. Что – фильм "Белые рыцари". Когда – СБ, 19.30
В рамках фестиваля "Неделя французского кино" зрители смогут увидеть фильм про команду французских спасателей, которая прилетела в Африку с благородной миссией. Им предстоит отыскать среди всего этого ада, жары и военных конфликтов детей младше пяти лет, отвезти их в местный лагерь и там заниматься с ними вплоть до их совершеннолетия — кормить, лечить, учить, воспитывать. Во всяком случае, такова официальная цель прилета французов на континент, и это не то, что в действительности им нужно.
Место №3 – Театр 18+. Что – спектакль "Исповедь мазохиста". Когда – ВС, 19.00
Эта история о мазохизме в самом широком смысле слова, о парадоксальной привычке к боли, которая из смирения эволюционировала в способ наслаждения, без которого, кажется, уже невозможно стать счастливым в современном мире. Главный герой получает удовольствие от боли, а началось все с увлечения садомазохизмом в личной жизни. По словам главного режиссера, это ироничное переосмысление того, что происходит сейчас с нами, современными людьми, но через монолог человека, который принадлежит к БДСМ-культуре.
Место №4 – Arena Don. Что – концерт группы "Хлеб". Когда – СБ, 20.00
"Хлеб" — российская группа, основанная в 2013 году тремя видеоблогерами и исполняющая комедийный рэп. Дебютный альбом "Хлеба" получил название "Белый" и вышел в конце 2016 года, в альбом вошло 13 композиций. Известность принесли такие песни, как "Чай, сахар", "Спайс", "Мой рэп". Эти ребята знают, как заставить всех отрываться как в последний день жизни.
Место №5 – ТРК "Горизонт". Что – Закрытие фестиваля BRIDGE of ARTS 2018. Когда – ВС, 17.00
Церемонию закрытия проведет Марат Башаров, а по красной дорожке пройдут знаменитые российские и голливудские актеры: Анатолий Белый, Алена Бабенко, Оксана Сташенко, Влад Ветров, Анатолий Котенев, Максим Коновалов, Елена Захарова. Также в рамках IV Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS все желающие смогут увидеть в выходные полнометражные и короткометражные фильмы из 30 стран мира.
Место №6 – Донская публичная библиотека. Что - выставка корейской художницы. Когда – СБ, ВС, 10.00
Выставка будет интересна не только профессиональным художникам и студентам творческих специальностей, но и просто всем любителям искусства. Работы корейской художницы Каны Пак - своеобразное путешествие для зрителей любой возрастной категории, так как сам зритель становится участником таинства и свидетелем того, когда различные цвета на холсте сначала образуют неоднородность, но в итоге объединяются в один необычный цвет.
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