Афиша от RostovGazeta: нашествие "хлеба", мазохизм и выставка из Кореи

Эта история о мазохизме в самом широком смысле слова, о парадоксальной привычке к боли, которая из смирения эволюционировала в способ наслаждения, без которого, кажется, уже невозможно стать счастливым в современном мире. Главный герой получает удовольствие от боли, а началось все с увлечения садомазохизмом в личной жизни. По словам главного режиссера, это ироничное переосмысление того, что происходит сейчас с нами, современными людьми, но через монолог человека, который принадлежит к БДСМ-культуре.