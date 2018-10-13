Проспект Шолохова в Ростове останется на два дня без света

Posted 13 октября 2018, 10:25
Published 13 октября 2018, 10:25
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
В понедельник с 10.00 мск до 12.00 свет отключат на проспекте Шолохова, 296, 298, 296/1, 296/2, 298/1, 298/2, 298/3. С 13.00 до 15.00 электричества не будет в домах №286, 290, 292, 292/1, 292/2, 292/4, 294, 294/3.
Кроме того, 17 октября с 10.00 до 12.00 ограничения введут в домах № 191, 191/1, 291/2 и по улице Зеленая.
В этот же день с 13.00 до 15.00 свет выключат на проспекте Шолохова, 197, 199, 203, 209. В это время пройдут работы по техническому обслуживанию оборудования.
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