Флешмоб за работу по ночам провели водители ростовских автобусов

Posted 14 октября 2018, 11:40
Published 14 октября 2018, 11:40
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Петиция с предложением запустить в городе ночные автобусы появилась в сентябре в разделе "Активный ростовчанин" на сайте городской администрации.
В дополнение к этому на городских остановках были развешаны листовки с описанием возможных ночных маршрутов. А водители автобусов наклеили на машины фразу "Я хочу работать ночью".
Параллельно на городских остановках были расклеены описания ночных маршрутов, которые могли бы ездить по городу ночью. Многие жители Ростова поддержали идею, отметив, что в городе миллионнике транспорт не должен завершать работу около 21 часа.
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