Метрового сома поймал на Набережной житель Ростова

Posted 15 октября 2018, 09:08
Published 15 октября 2018, 09:08
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Вот какую рыбу можно поймать на нашей Набережной", - сказано в комментарии к фотографиям.
Пользователи не преминули пошутить по этому поводу. Они написали: "И достал он ее из новенького пакета с центрального рынка". Другие прокомментировали: "Странно, пакет сухой, асфальт сухой, луж нет, у нас что, рыба сухопутная".
Нашлись и те, кто порадовался за удачливого рыбака. Они согласились во мнении, что на этой территории встречался и больший улов.
р3