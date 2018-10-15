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Posted 15 октября 2018, 09:08

Published 15 октября 2018, 09:08

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Метрового сома поймал на Набережной житель Ростова

15 октября 2018, 09:08
Сома длиной не менее одного метра поймал житель Ростова-на-Дону на городской Набережной, сообщается в паблике в соцсети.

"Вот какую рыбу можно поймать на нашей Набережной", - сказано в комментарии к фотографиям.

Пользователи не преминули пошутить по этому поводу. Они написали: "И достал он ее из новенького пакета с центрального рынка". Другие прокомментировали: "Странно, пакет сухой, асфальт сухой, луж нет, у нас что, рыба сухопутная".

Нашлись и те, кто порадовался за удачливого рыбака. Они согласились во мнении, что на этой территории встречался и больший улов.

р3

#Общество#Новости
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