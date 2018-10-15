Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметили в Новочеркасске

"Сегодня у нас день, особо почитаемый на Дону. Покровительство Богородицы не раз спасало жизнь наших защитников Отечества. Например, четырехлетнее Азовское осадное сидение в 17 веке завершилось отступлением турецких войск именно на Покрова", - обратился к присутствующим губернатор Ростовской области Василий Голубев.