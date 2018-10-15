Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметили в Новочеркасске

Posted 15 октября 2018, 14:59
Published 15 октября 2018, 14:59
Modified 1 октября, 13:46
Updated 1 октября, 13:46
"Сегодня у нас день, особо почитаемый на Дону. Покровительство Богородицы не раз спасало жизнь наших защитников Отечества. Например, четырехлетнее Азовское осадное сидение в 17 веке завершилось отступлением турецких войск именно на Покрова", - обратился к присутствующим губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Отдельным событием стал губернаторский смотр казачьих кадетских корпусов и профессиональных учебных заведений.
Напомним, губернаторский смотр казачьих кадетских корпусов и профессиональных учебных заведений проводится ежегодно под патронажем областного департамента по делам казачества. В нем принимают участие четыре казачьих кадетских корпуса и пять казачьих кадетских профессиональных техникумов, находящихся в областном подчинении, а также три кадетских корпуса федеральной юрисдикции.
В смотре под руководством главы Донского края приняли участие 500 кадетов из учебных заведений Астраханской и Ростовской областей, а также Республики Калмыкия. Лучшими из них стали Донской императора Александра III казачий кадетский корпус (Новочеркасск). Второе и третье места заняли Шахтинский Якова Бакланова и Белокалитвенский Матвея Платова казачьи кадетские корпуса.
Среди кадетских профессиональных техникумов и лицеев переходящим Кубком губернатора и вымпелом победителя награждены учащиеся Сальского казачьего кадетского профессионального лицея. Второе место занял Азовский казачий аграрно-технологический техникум, и замкнули тройку победителей студенты Тацинского казачьего кадетского техникума.
Кроме парада и смотра, в рамках празднования также прошли народные гуляния, донские виноделы и земледельцы представили свою продукцию. Также работали творческие площадки, коллективы художественной самодеятельности. А завершился праздник торжественным проходом всех участников под аплодисменты зрителей.
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