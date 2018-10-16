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Posted 16 октября 2018, 18:50

Published 16 октября 2018, 18:50

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Экс-следователя осудили под Ростовом за фальсификацию доказательств

16 октября 2018, 18:50
В Ростовской области суд приговорил к двум годам заключения условно бывшего следователя за фальсификацию протокола допроса, сообщает региональная прокуратура.

"Мужчина занимался расследованием уголовного дела. Он не захотел устанавливать все обстоятельства преступления и искать причастных к нему лиц", - сказано в сообщении.

Фигурант подделал протокол допроса одного из свидетелей и внес в него недостоверные данные. Суд приговорил мужчину в двум годам заключения условно, также ему назначили два года испытательного срока.

Кроме того, осужденному запрещено работать на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение двух лет. Приговор вынес Мясниковский райсуд.

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