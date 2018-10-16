Экс-следователя осудили под Ростовом за фальсификацию доказательств

Posted 16 октября 2018, 18:50
Published 16 октября 2018, 18:50
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
"Мужчина занимался расследованием уголовного дела. Он не захотел устанавливать все обстоятельства преступления и искать причастных к нему лиц", - сказано в сообщении.
Фигурант подделал протокол допроса одного из свидетелей и внес в него недостоверные данные. Суд приговорил мужчину в двум годам заключения условно, также ему назначили два года испытательного срока.
Кроме того, осужденному запрещено работать на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение двух лет. Приговор вынес Мясниковский райсуд.
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