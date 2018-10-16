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Posted 15 октября 2018, 22:04

Published 15 октября 2018, 22:04

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

В Ялте задержан похититель, который 2 месяца удерживал в плену и насиловал жертву

15 октября 2018, 22:04
Следственный комитет по Республике Крым возбудил несколько уголовных дел в отношении 33-летнего жителя Ялты, которого обвиняют в похищении молодой женщины, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина на остановке познакомился с молодой девушкой, а затем обманом завлек ее в укромное место, где располагалось заброшенное здание. Угрожая новой знакомой убийством, он изнасиловал ее. В дальнейшем он на протяжении 2 месяцев удерживал свою жертву, угрожая ей физической расправой, предварительно отобрав все ценные вещи. Общая стоимость похищенных вещей составила 40 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

"В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, в том числе с участием обвиняемого, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина помещен под стражу", - сказано в сообщении.

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