В Ялте задержан похититель, который 2 месяца удерживал в плену и насиловал жертву

По версии следствия, мужчина на остановке познакомился с молодой девушкой, а затем обманом завлек ее в укромное место, где располагалось заброшенное здание. Угрожая новой знакомой убийством, он изнасиловал ее. В дальнейшем он на протяжении 2 месяцев удерживал свою жертву, угрожая ей физической расправой, предварительно отобрав все ценные вещи. Общая стоимость похищенных вещей составила 40 тысяч рублей.