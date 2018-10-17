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Posted 17 октября 2018, 04:53

Published 17 октября 2018, 04:53

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Ростовчанин украл деньги у соседки в хостеле и закопал

17 октября 2018, 04:53
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который совершил кражу денег у соседки и закопал их, сообщает региональное УМВД.

"Женщина выронила кошелек с деньгами в коридоре хостела. Его подобрал ее сосед и рассказал знакомому, что передаст находку администратору", - сказано в сообщении.

Однако подозреваемый забрал деньги себе, а портмоне выбросил. Часть денег он потратил на себя, остальные средства он положил в бутылку и закопал.

По факту кражи завели уголовное дело. Теперь 43-летнему ростовчанину грозит до 5 лет колонии. Ранее он уже был судим.

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