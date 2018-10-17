Следком отказался называть произошедшее в Керчи терактом

По мнению следователей, стрельбу в учебном заведении открыл один из его студентов Владислав Росляков. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что юноша появился в заведении незадолго до произошедшего, в рука он держал ружье. В сообщении сказано, что первоначальный осмотр тел говорит о том, что все погибшие в колледже скончались от огнестрельных ранений.