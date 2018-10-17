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Posted 17 октября 2018, 13:27

Published 17 октября 2018, 13:27

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Следком отказался называть произошедшее в Керчи терактом

17 октября 2018, 13:27
СКР переквалифицировал дело, возбужденное по статье "террористический акт" на "убийство двух и более лиц общеопасным способом" по факту происшествия в колледже в Керчи, говорится в сообщении ведомства.

По мнению следователей, стрельбу в учебном заведении открыл один из его студентов Владислав Росляков. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что юноша появился в заведении незадолго до произошедшего, в рука он держал ружье. В сообщении сказано, что первоначальный осмотр тел говорит о том, что все погибшие в колледже скончались от огнестрельных ранений.

Тело стрелявшего было обнаружено в одном из помещений колледжа с огнестрельным ранением.Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что юноша расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)”, - говорится на сайте СРК.

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