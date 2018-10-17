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Posted 17 октября 2018, 14:41

Published 17 октября 2018, 14:41

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Жителей Таганрога попросили закрыть окна из-за пожара на полигоне

17 октября 2018, 14:41
Жителей Таганрога Ростовской области, которые живут возле загоревшегося полигона твердых бытовых отходов, попросили закрывать окна, сообщили в горадминистрации.

"Водителям авто, которые проезжают рядом с полигоном, лучше закрывать окна. Этот совет распространяется и на граждан, живущих в этом районе. Это предотвратит попадание дыма в помещения", - сказано в сообщении.

Напомним, пожар на Николаевском шоссе произошел в ночь на вторник. Сейчас идет ликвидация задымления.

Кроме того, были сделаны замеры проб воздуха на наличие вредных примесей. Превышения допустимых значений не зафиксировали.

Стало также известно, что до Нового года полигон будет закрыт.

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