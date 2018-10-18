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Posted 18 октября 2018, 13:17

Published 18 октября 2018, 13:17

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Львенок родился в ростовском зоопарке

18 октября 2018, 13:17
Львенок родился в зоопарке Ростова-на-Дону 12 сентября, сообщается в группе зоосада в социальных сетях.

"Месяц детеныш вместе с матерью находился в закрытом вольере, львица кормила его молоком", - сказано в сообщении.

После того, как у матери закончилось молоко, львенка перевели на искусственное вскармливание, зоологи поят его молоком каждые три часа с ночным перерывом на шесть часов. Когда детенышу исполнится 1,5 месяца в его рацион начнут вводить мясо.

Отмечается, что львенок Аракс стал первенцем для сформированной весной этого года пары из самца Цезаря и самки Олесии.

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