На 30% увеличилось количество ввезенных в Ростовскую область поддельных сигарет

Posted 18 октября 2018, 14:01
Published 18 октября 2018, 14:01
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"За 9 месяцев в этом году Ростовской таможней было изъято более 70 тысяч пачек контрабандной табачной продукции, а за аналогичный период прошлого года 50 тысяч пачек", - сообщил представитель пресс-службы.
Странами, из которых чаще всего поступает контрафактная табачная продукция, стали: Россия, Армения, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее стало известно, что на Юге России активизировалась работа по борьбе с контрабандой алкоголя - 10 уголовных дел возбудили с начала года, что почти вдвое больше аналогичного показателя 2017 года.