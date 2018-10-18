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Posted 18 октября 2018, 14:01

Published 18 октября 2018, 14:01

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

На 30% увеличилось количество ввезенных в Ростовскую область поддельных сигарет

18 октября 2018, 14:01
Ростовской таможней за 9 месяцев текущего года было изъято более 70 тысяч пачек поддельных сигарет, сообщили в пресс-службе Южного Таможенного управления.

"За 9 месяцев в этом году Ростовской таможней было изъято более 70 тысяч пачек контрабандной табачной продукции, а за аналогичный период прошлого года 50 тысяч пачек", - сообщил представитель пресс-службы.

Странами, из которых чаще всего поступает контрафактная табачная продукция, стали: Россия, Армения, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее стало известно, что на Юге России активизировалась работа по борьбе с контрабандой алкоголя - 10 уголовных дел возбудили с начала года, что почти вдвое больше аналогичного показателя 2017 года.

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