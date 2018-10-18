Объем промышленности в Ростовской области вырос на 9%

Posted 18 октября 2018, 06:31
Published 18 октября 2018, 06:31
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По данным Ростовстата, положительную динамику развития промышленности обеспечили предприятия обрабатывающих производств, где по результатам девяти месяцев 2018 года объем производства увеличился на 9,4%.
"В сферах "обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха" и "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост производства зафиксирован на уровне 11,3% и 8,1% соответственно", - сказано в сообщении.
В то же время объемы выпуска продукции в добывающем секторе экономики остаются ниже уровня января-сентября 2018 года на 12,6 %.
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