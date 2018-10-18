Объем промышленности в Ростовской области вырос на 9%

"В сферах "обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха" и "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост производства зафиксирован на уровне 11,3% и 8,1% соответственно", - сказано в сообщении.