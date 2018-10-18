Шестерых пострадавших в колледже в Керчи доставили в больницы Кубани

Posted 18 октября 2018, 11:42
Published 18 октября 2018, 11:42
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Четверых пациентов оставили в больнице в Темрюке, а двоих отвезли в детскую краевую клиническую больницу в Краснодар", - сказано в сообщении.
Кроме того, кубанские врачи сразу после трагедии отправились в Керчь, где вместе с местными специалистами оказывают помощь пострадавшим. Среди отправившихся в Крым краснодарские нейрохирурги, травматологи и реаниматологи.
Напомним, трагедия, в которой погибли более 20 человек и еще порядка 50 получили ранения, произошла 17 октября. По версии следствия, один из студентов колледжа взорвал самодельную бомбу, а потом начал расстреливать находящихся в учебном заведении. Тело стрелявшего нашли в здании колледжа с огнестрельными ранениями.
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