Шестерых пострадавших в колледже в Керчи доставили в больницы Кубани

Напомним, трагедия, в которой погибли более 20 человек и еще порядка 50 получили ранения, произошла 17 октября. По версии следствия, один из студентов колледжа взорвал самодельную бомбу, а потом начал расстреливать находящихся в учебном заведении. Тело стрелявшего нашли в здании колледжа с огнестрельными ранениями.