Культурные выходные в афише от RostovGazeta

Главный герой спектакля – молодой актер, который мечтает попасть в успешный проект, но для этого ему нужно пройти кастинг, но далеко не театральный. Его судьбу будут решать условные "продюсеры", который знают, кто заслуживает попадания в историю, регалий и славы, а кто – бездарен и ни на что не годится. Но стоит ли роль того, что приходится пережить герою "Кастинга"?