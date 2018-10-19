Культурные выходные в афише от RostovGazeta

Место №1 – Ворошиловский/Красноармейская. Что – экскурсия "Советская архитектура. До и после". Когда - СБ, 16.00
У жителей города появилась возможность узнать все об архитектуре Ростове и даже больше. Все желающие увидят здания советской эпохи, узнают, что было на месте дома ученых, и как выглядел раньше музей краеведения. Как обещают организаторы, экскурсанты отправятся к театру им. Горького, и на месте смогут узнать, зачем и как построили этот шедевр эпохи конструктивизма.
Место №2 – Музыкальный театр. Что – мюзикл "Шерлок Холмс и пляшущие человечки". Когда - ВС, 18.00
Ростовский музыкальный театр решил провести эксперимент и создать из криминального чтива мюзикл. Успех превзошел все ожидания. По словам художественного руководителя театра Вячеслава Кущева, в мюзикле использованы возможности новейшего проекционного и светового оборудования: видеоряд за время спектакля меняется 180 раз, свет – около 400 раз, музыка представлена разных жанров: рок-н-ролл, танго, самбо. И это далеко не все сюрпризы постановки.
Место №3 – ДонЭкспоцентр. Что - Выставка-ярмарка "Ростов Гостеприимный". Когда – СБ,ВС, 10.00
Свою продукцию представят крупнейшие производители из Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Воронежской области, Саратовской области и др. На стендах будут как свежайшие фермерские продукты, и деликатесы из рыбы я мяса диких животных, так и ароматная выпечка, сушеные грибы и ягоды, мед, орехи, и варенье. Также в рамках мероприятия, жители города смогут посетить концертные программы, конкурсы-дегустации и розыгрыши призов, и даже принять участие в чемпионате по скоростному поеданию пирогов.
Место №4 – Arena Don. Что – концерт "HammAli & Navai". Когда – ВС, 19.00
HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2017-ого года, благодаря отличному сочетанию актуального звучания с элементами хаус-музыки, дипа и пронзительной рэп-лирики. Исполнители нашумевших хитов: "Пустите меня на танцпол", "Хочешь я к тебе приеду", "Ноты".
Место №5 – Театр 18+. Что – Спектакль "Кастинг". Когда – ВС, 19.00
Главный герой спектакля – молодой актер, который мечтает попасть в успешный проект, но для этого ему нужно пройти кастинг, но далеко не театральный. Его судьбу будут решать условные "продюсеры", который знают, кто заслуживает попадания в историю, регалий и славы, а кто – бездарен и ни на что не годится. Но стоит ли роль того, что приходится пережить герою "Кастинга"?
Место №6 – Ростовская филармония. Что – Презентация альбома Ах Астаховой "Путешествие вглубь себя". Когда – ПН, 19.00
Новый альбом одной из самых востребованных поэтесс современности Ирины Астаховой (творческий псевдоним Ах Астахова) посвящен поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности. Основой “Путешествия вглубь себя” стали как уже известные, так и новые произведения о любви, путешествиях и вечных истинах. В альбоме соединились стихи и музыка: классическое звучание фортепиано, гитарных струн, а также скрипки, аккордеона и других инструментов.