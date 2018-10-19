rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Минфин РФ: прогноз профицита бюджета повышен в 4,4 раза

19 октября 2018, 14:26
Прогноз профицита федерального бюджета повышен с 481,7 млрд рублей до 2,1 трлн рублей, в 4,4 раза. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Российской Федерации.

В редакции законопроекта о плановом бюджетном периоде говорится о том, что объем доходов сегодня составляет 17 триллионов рублей, из них 2,7 триллиона составляют нефтегазовые доходы. Прогнозируемый общий объем расходов составляет 16,5 триллиона рублей, пишет RNS

По итогам года общий объем доходов составит 18,9 триллионов рублей, из них дополнительные нефтегазовые доходы составят более четырех триллионов рублей. Общий объем расходов сформирован на уровне 16,8 триллионов рублей.

Прогноз по росту ВВП в России также повышен – с 98,2 триллионов рублей до 101,1 триллиона рублей. Профицит бюджета в Минфине оценивают в 2,1 ВВП.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28