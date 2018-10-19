Минфин РФ: прогноз профицита бюджета повышен в 4,4 раза

В редакции законопроекта о плановом бюджетном периоде говорится о том, что объем доходов сегодня составляет 17 триллионов рублей, из них 2,7 триллиона составляют нефтегазовые доходы. Прогнозируемый общий объем расходов составляет 16,5 триллиона рублей, пишет RNS
По итогам года общий объем доходов составит 18,9 триллионов рублей, из них дополнительные нефтегазовые доходы составят более четырех триллионов рублей. Общий объем расходов сформирован на уровне 16,8 триллионов рублей.
Прогноз по росту ВВП в России также повышен – с 98,2 триллионов рублей до 101,1 триллиона рублей. Профицит бюджета в Минфине оценивают в 2,1 ВВП.