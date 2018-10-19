Минфин РФ: прогноз профицита бюджета повышен в 4,4 раза

В редакции законопроекта о плановом бюджетном периоде говорится о том, что объем доходов сегодня составляет 17 триллионов рублей, из них 2,7 триллиона составляют нефтегазовые доходы. Прогнозируемый общий объем расходов составляет 16,5 триллиона рублей, пишет RNS