На российском рынке ипотеки зафиксирован новый рекорд

Для сравнения за весь 2017 год россияне получили и 2,02 триллиона рублей на покупку жилья. Таким образом, показатель за девять месяцев 2018-го— это новый рекорд российского рынка ипотеки. По сравнению с данными за 9 месяцев 2018 года объем ипотеки вырос в 1,5 раза в количественном выражении и в 1,6 раза - в денежном.