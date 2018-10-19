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На российском рынке ипотеки зафиксирован новый рекорд

19 октября 2018, 17:33
За девять месяцев 2018 года в России было выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,07 триллиона рублей, сообщает портал banki.ru с ссылкой на "ДОМ.РФ".

Для сравнения за весь 2017 год россияне получили и 2,02 триллиона рублей на покупку жилья. Таким образом, показатель за девять месяцев 2018-го— это новый рекорд российского рынка ипотеки. По сравнению с данными за 9 месяцев 2018 года объем ипотеки вырос в 1,5 раза в количественном выражении и в 1,6 раза - в денежном.

Средняя ипотечная ставка составила 9,6%.

По прогнозам аналитиков по итогам года объем выдачи ипотеки составит 3 триллиона рублей, а ставка - 9,5–9,7%, впервые за всю историю опустившись ниже 10% по итогам года. Это возможно в случае сохранения стабильной макроэкономической ситуации.

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#Новости#Экономика
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