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Приманки с вакциной от бешенства разложили в окрестностях Батайска

19 октября 2018, 15:23
В окрестностях Батайска Ростовской области разложили приманки с вакциной от бешенства, сообщила региональная СББЖ.

"Приманки количеством четыре тысячи штук предназначены для бездомных кошек и собак", - сказано в сообщении.

Вакцину разложили на подступах к городу, на пустырях и возле свалок. Поедая приманку, животные прокусывают капсулу с вакциной, и получают прививку от бешенства. Как правило, бездомные животные поедают все разложенные для них приманки.

Отмечается, что в 2018 году количество поступившей в город вакцины увеличили в 16 раз, особенно большую работу по иммунизации бесхозных собак и кошек проделали перед мундиалем, когда приманки раскладывали даже в черте Батайска.

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