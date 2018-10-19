Приманки с вакциной от бешенства разложили в окрестностях Батайска

"Приманки количеством четыре тысячи штук предназначены для бездомных кошек и собак", - сказано в сообщении.
Вакцину разложили на подступах к городу, на пустырях и возле свалок. Поедая приманку, животные прокусывают капсулу с вакциной, и получают прививку от бешенства. Как правило, бездомные животные поедают все разложенные для них приманки.
Отмечается, что в 2018 году количество поступившей в город вакцины увеличили в 16 раз, особенно большую работу по иммунизации бесхозных собак и кошек проделали перед мундиалем, когда приманки раскладывали даже в черте Батайска.
р3