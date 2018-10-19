Рассмотрение дела о миллионных махинациях в "оборонке" затягивают в Ростове

По версии следствия, "Ирис" продавал свою продукцию через посредника ООО "ЭТК", из-за чего предприятие недополучило прибыль в размере 26 миллионов рублей. ЭТК, в свою очередь, перепродавала оборудование структурам АО РЖД с наценкой. В прошлом году "ПКП "Ирис" получило выручку в сумме 76 миллионов рублей.
Свою вину бывший гендиректор предприятия Пунтус отрицает, указывая на то, что у "Ириса" тогда не было покупателя продукции, кроме ЭТК. По его словам, ООО "ЭТК" — это не посредник, а реальный покупатель.
"Дело поступило в суд в июле, однако из-за неявки свидетеля или защитника, заседание постоянно откладывалось. Следующее заседание назначено на 22 октября", - отметила Серова.