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Рассмотрение дела о миллионных махинациях в "оборонке" затягивают в Ростове

19 октября 2018, 18:53
В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону летом поступило на рассмотрение дело в отношении экс-директора ростовского оборонно-космического предприятия АО "ПКП "Ирис" Андрея Пунтуса, заседание переносится в четвертый раз, рассказала RostovGazeta пресс-секретарь суда Татьяна Серова.

По версии следствия, "Ирис" продавал свою продукцию через посредника ООО "ЭТК", из-за чего предприятие недополучило прибыль в размере 26 миллионов рублей. ЭТК, в свою очередь, перепродавала оборудование структурам АО РЖД с наценкой. В прошлом году "ПКП "Ирис" получило выручку в сумме 76 миллионов рублей.

Свою вину бывший гендиректор предприятия Пунтус отрицает, указывая на то, что у "Ириса" тогда не было покупателя продукции, кроме ЭТК. По его словам, ООО "ЭТК" — это не посредник, а реальный покупатель.

"Дело поступило в суд в июле, однако из-за неявки свидетеля или защитника, заседание постоянно откладывалось. Следующее заседание назначено на 22 октября", - отметила Серова.

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