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Posted 19 октября 2018, 08:19

Published 19 октября 2018, 08:19

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Траур объявили в Краснодарском крае из-за трагедии в Керчи

19 октября 2018, 08:19
В Краснодарском крае 19 октября объявили днем траура по погибшим в политехническом колледже в Керчи, сообщила региональная администрация.

"В память о погибших студентах и преподавателей учебного заведения в Краснодаре приспустили флаг Краснодарского края", - сказано в сообщении.

Теле- и радиокомпании региона отменили все развлекательные программы, в населенных пунктах края пройдут памятные мероприятия.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи взорвал в учебном заведении бомбу, а затем принялся расстреливать окружающих. Погибли 21 человек, пострадали более 50, тело самого стрелявшего обнаружили в здании колледжа с огнестрельными ранениями.

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