Траур объявили в Краснодарском крае из-за трагедии в Керчи

Posted 19 октября 2018, 08:19
Published 19 октября 2018, 08:19
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
"В память о погибших студентах и преподавателей учебного заведения в Краснодаре приспустили флаг Краснодарского края", - сказано в сообщении.
Теле- и радиокомпании региона отменили все развлекательные программы, в населенных пунктах края пройдут памятные мероприятия.
Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи взорвал в учебном заведении бомбу, а затем принялся расстреливать окружающих. Погибли 21 человек, пострадали более 50, тело самого стрелявшего обнаружили в здании колледжа с огнестрельными ранениями.
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