Особые экономические зоны раскритиковала Счетная палата

"Согласно обзору деятельности ОЭЗ за 2017 год, особые экономические зоны так и не стали настоящим подспорьем для российской экономики за 12 лет их существования", - сказано в публикации.
Создавать в РФ зоны с особым юридическим статусом, рядом налоговых и таможенных льгот начали в 2005 году. Срок их действия ограничен 49 годами без права продления, а управлением ОЭЗ занимается специально для этого созданная компания "Особые экономические зоны", которая принадлежит Минэкономразвития.
При этом, за 2010—2017 годы Правительство России приняло решение о закрытии 11 ОЭЗ из-за их неэффективности.
Из действующих сегодня 25 ОЭЗ в 2017 году Счетная палата признала неэффективными 10. Семь из десяти неэффективных зон получили из бюджета 55 млрд рублей, а привлекли от инвесторов всего 7,6 млрд рублей, большинство неэффективных зон связано с развитием туризма.
Кроме того, проблемой таких зон является неполное исполнение субъектами Федерации обязательств по финансированию строительства инфраструктуры.
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