Особые экономические зоны раскритиковала Счетная палата

Создавать в РФ зоны с особым юридическим статусом, рядом налоговых и таможенных льгот начали в 2005 году. Срок их действия ограничен 49 годами без права продления, а управлением ОЭЗ занимается специально для этого созданная компания "Особые экономические зоны", которая принадлежит Минэкономразвития.