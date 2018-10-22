"Радужный светофор" развеселил жителей Ростова

Жители Ростова с юмором отреагировали на некорректную работу светофора. "Просто он еще не проснулся", - написал один из комментаторов. "Это из той ситуации - езжай куда хочешь, я обиделась", - пошутил другой ростовчанин. "Я думаю не он один не хочет работать в понедельник, да еще и в такую погоду", - поделился своим мнением еще один пользователь социальной сети.