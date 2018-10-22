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Posted 22 октября 2018, 11:16

Published 22 октября 2018, 11:16

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Ростехнадзор выяснил причины гибели рабочего в шахте "Обуховская" под Ростовом

22 октября 2018, 11:16
Стали известны причины гибели электрослесаря во время работ в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщает Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

"В августе рабочие выполняли маневровые работы со специальной платформой, груженной материалами. Она бесконтрольно покатилась и столкнулась с другой платформой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что весь материал разлетелся и задел электромонтера. Мужчина скончался от полученных травм через восемь дней.

Причинами происшествия стали нарушение технологического цикла и неудовлетворительная организация производственных работ.

Так, в конвейерном штреке отсутствовал жесткий или предохранительный барьер. Также к работам допустили сотрудников, которые не имели право трудиться на этом оборудовании.

Не была разработана инструкция по охране труда.

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