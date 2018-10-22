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Posted 22 октября 2018, 06:33

Published 22 октября 2018, 06:33

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове осудили главаря банды наркоторговцев, продавшей наркотики на 40 млн руб

22 октября 2018, 06:33
В Шахтах Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии организатора банды наркоторговцев, который был признан виновным в сбыте запретных веществ на 40 миллионов рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Три года назад мужчина организовал банду для сбыта наркотиков в Ростовской области. Она состояла из четырех территориально обособленных групп", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в группировку входили не менее 11 человек. Наркотики продавали методом закладок, а их адреса сообщали покупателям по телефону.

Банда работала в течение года, пока не были задержаны участники. За это время они продали товар на сумму около 40 миллионов рублей, организатор легализовал 17 миллионов рублей, в том числе он купил недвижимость.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

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