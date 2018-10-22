В Ростове осудили главаря банды наркоторговцев, продавшей наркотики на 40 млн руб

Posted 22 октября 2018, 06:33
Published 22 октября 2018, 06:33
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Три года назад мужчина организовал банду для сбыта наркотиков в Ростовской области. Она состояла из четырех территориально обособленных групп", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в группировку входили не менее 11 человек. Наркотики продавали методом закладок, а их адреса сообщали покупателям по телефону.
Банда работала в течение года, пока не были задержаны участники. За это время они продали товар на сумму около 40 миллионов рублей, организатор легализовал 17 миллионов рублей, в том числе он купил недвижимость.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
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