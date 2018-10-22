Житель Кубани зарубил отца топором и закопал в огороде

Posted 22 октября 2018, 14:04
Published 22 октября 2018, 14:04
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
"Инцидент произошел в июле 2018 года, мужчина приехал на дачу к отцу, поссорился с ним, в ходе перепалки взял топор и нанес не менее семи ударов", - сказано в сообщении.
От ранений головы и лица 76-летний отец убийцы умер на месте. Желая скрыть следы преступления, преступник закопал тело родственника в огороде, а сам покинул место происшествия.
Тело нашли спустя две недели после того, как обеспокоенная супруга погибшего обратилась в полицию.
Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело в суд.
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