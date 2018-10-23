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Posted 23 октября 2018, 09:45

Published 23 октября 2018, 09:45

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Камеру системы "Безопасный город" украл пьяный житель Краснодара

23 октября 2018, 09:45
Уголовное дело завели на 24-летнего жителя Краснодара, который в состоянии алкогольного опьянения украл камеру видеонаблюдения системы "Безопасный город", сообщило городское УМВД РФ.

"Нетрезвый и ранее не судимый краснодарец принес лестницу, снял камеру, расположенную на углу улиц Коммунаров и Горького, при помощи пассатижей и ножниц по металлу, и ушел", - сказано в сообщении.

Камера успела зафиксировать, как парень вышел из общего двора частных домов.

Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе подворого обхода выявили подозреваемого. Последний не стал упираться и признался в содеянном, но объяснить мотивов поступка не смог. Как утверждал сам задержанный, он действовал под влиянием алкоголя.

Камеру нашли на чердаке домовладения, но она оказалась сильно поврежденной из-за того, что вор ее уронил.

Отмечается, что на вора видеокамер завели уголовное дело по статье "Кража".

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