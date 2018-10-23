Камеру системы "Безопасный город" украл пьяный житель Краснодара

Posted 23 октября 2018, 09:45
Published 23 октября 2018, 09:45
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Нетрезвый и ранее не судимый краснодарец принес лестницу, снял камеру, расположенную на углу улиц Коммунаров и Горького, при помощи пассатижей и ножниц по металлу, и ушел", - сказано в сообщении.
Камера успела зафиксировать, как парень вышел из общего двора частных домов.
Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе подворого обхода выявили подозреваемого. Последний не стал упираться и признался в содеянном, но объяснить мотивов поступка не смог. Как утверждал сам задержанный, он действовал под влиянием алкоголя.
Камеру нашли на чердаке домовладения, но она оказалась сильно поврежденной из-за того, что вор ее уронил.
Отмечается, что на вора видеокамер завели уголовное дело по статье "Кража".
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