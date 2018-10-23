Мужчину с пневматическим пистолетом задержали возле колонии в Ростове

Posted 23 октября 2018, 08:21
Published 23 октября 2018, 08:21
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Инцидент произошел в ночь на вторник, сотрудники колонии заметили намеревающегося перебросить сверток на режимную территорию мужчину и приказали стоять", - сказано в сообщении.
Вместо того, чтобы повиноваться, мужчина достал пистолет. Сотрудникам колонии пришлось применить боевые приемы борьбы и физическую силу, чтобы задержать оказавшего сопротивление ростовчанина.
При досмотре у задержанного 36-летнего жителя Ростова обнаружили пневматическую копию пистолета Макарова, рогатку и четыре свертка с растительным веществом, предположительно, наркотиком.
По факту произошедшего начали проверку.
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