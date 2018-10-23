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Posted 23 октября 2018, 08:21

Published 23 октября 2018, 08:21

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Мужчину с пневматическим пистолетом задержали возле колонии в Ростове

23 октября 2018, 08:21
Возле исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, вооруженного пневматическим пистолетом, сообщило региональное ГУФСИН.

"Инцидент произошел в ночь на вторник, сотрудники колонии заметили намеревающегося перебросить сверток на режимную территорию мужчину и приказали стоять", - сказано в сообщении.

Вместо того, чтобы повиноваться, мужчина достал пистолет. Сотрудникам колонии пришлось применить боевые приемы борьбы и физическую силу, чтобы задержать оказавшего сопротивление ростовчанина.

При досмотре у задержанного 36-летнего жителя Ростова обнаружили пневматическую копию пистолета Макарова, рогатку и четыре свертка с растительным веществом, предположительно, наркотиком.

По факту произошедшего начали проверку.

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