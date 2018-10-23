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Posted 22 октября 2018, 21:21

Published 22 октября 2018, 21:21

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Неподалеку от здания колледжа в Керчи прогремел взрыв

22 октября 2018, 21:21
В здании, расположенном вблизи политехнического колледжа в Керчи, произошел взрыв газовоздушной смеси, говорится в сообщении регионального МЧС.

Взрыв произошел в двухэтажном здании на первом этаже, который занимает местная религиозная организация "Добрая весть". После взрыва в помещении начался пожар, но разрушений нет, площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано 13 человек. Одна женщина была ранена, ее доставили в Керченскую городскую больницу №1.

Из сообщений в СМИ известно, что здании велась замена газовых баллонов. В ходе работ один из баллонов упал, в результате чего с него слетел вентиль, и произошла утечка газа.

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