Неподалеку от здания колледжа в Керчи прогремел взрыв

Posted 22 октября 2018, 21:21
Published 22 октября 2018, 21:21
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Взрыв произошел в двухэтажном здании на первом этаже, который занимает местная религиозная организация "Добрая весть". После взрыва в помещении начался пожар, но разрушений нет, площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
Из здания было эвакуировано 13 человек. Одна женщина была ранена, ее доставили в Керченскую городскую больницу №1.
Из сообщений в СМИ известно, что здании велась замена газовых баллонов. В ходе работ один из баллонов упал, в результате чего с него слетел вентиль, и произошла утечка газа.
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