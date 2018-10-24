Банк России предложил ввести ограничение по ставкам потребкредитам

По мнению регулятора данные поправки направлены на защиту интересов потребителей услуг МФО. Но чтобы сохранить возможность для россиян быстро получать в долг небольшие суммы на короткий период времени, Банк России, не намерен распространять ограничения на необеспеченные займы не больше чем на 15 дней и не больше чем на 10 тысяч рублей. "Для них планируется сделать исключение при соблюдении нескольких оговорок: если сумма займа не будет продлеваться или увеличиваться, сумма начисленных процентов и штрафов не превышает 3 тысяч рублей при выдаче кредита на 10 тысяч рублей и так далее", - сказано в материалах издания.