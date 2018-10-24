Банк России предложил ввести ограничение по ставкам потребкредитам

Предложенные регулятором меры должны вступить в силу с 1 июля 2019 года. До этого времени ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день. Также в проекте закона говорится, что ставка по потребкредиту в любой день пользования кредитом не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.
В первом чтении поправки к этим законам были одобрены еще осенью 2017 года. В первом варианте документа было сказано, что для потребительских кредитов и займов сроком до одного года проценты и штрафы перестают начисляться после того, как их сумма достигнет полуторного размера суммы кредита. Сейчас Банк России такде оставил эту меру, но преложил ввести ограничения через переходный период. До июля 2019 года размер штрафов и процентов по потребкредитам планируется ограничить 2,5-кратной суммой от изначального кредита, а с июля 2019 до июля 2020 года ограничения составят двукратный размер кредита.
По мнению регулятора данные поправки направлены на защиту интересов потребителей услуг МФО. Но чтобы сохранить возможность для россиян быстро получать в долг небольшие суммы на короткий период времени, Банк России, не намерен распространять ограничения на необеспеченные займы не больше чем на 15 дней и не больше чем на 10 тысяч рублей. "Для них планируется сделать исключение при соблюдении нескольких оговорок: если сумма займа не будет продлеваться или увеличиваться, сумма начисленных процентов и штрафов не превышает 3 тысяч рублей при выдаче кредита на 10 тысяч рублей и так далее", - сказано в материалах издания.
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