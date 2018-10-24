Инвестировать научат каждого третьего школьника Ростовской области

Повышению финансовой грамотности школьников уделяется особое внимание. Банком России регулярно проводятся различные образовательные программы, включая уроки и лекции, посещение музеев банковского дела и оздоровительных лагерей.
"В текущем учебном году Банк России намерен провести онлайн-уроки по повышению финансовой грамотности в не менее трети всех школ Ростовской области", - сказала Леонтьева. Она добавила, что по итогам весенней сессии предыдущего учебного года в онлайн-уроках финансовой грамотности Ростовская область заняла пятое место в России по количеству прослушиваний — более 22 тысяч слушателей из почти 200 школ.
"Преимуществом этого проекта является возможность школьников получать равный доступ к общению с профессионалами финансового рынка из любой точки страны. Эти онлайн-уроки помогают подросткам лучше ориентироваться в современном мире финансов", - подчеркнула она.