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Инвестировать научат каждого третьего школьника Ростовской области

24 октября 2018, 12:05
Банк России в текущем учебном году планирует охватить вебинарами по повышению финансовой грамотности не менее трети всех школ Ростовской области, сообщила RostovGazeta управляющая отделением Ростова-на-Дону южного главного управления Банка России Наталья Леонтьева.

Повышению финансовой грамотности школьников уделяется особое внимание. Банком России регулярно проводятся различные образовательные программы, включая уроки и лекции, посещение музеев банковского дела и оздоровительных лагерей.

"В текущем учебном году Банк России намерен провести онлайн-уроки по повышению финансовой грамотности в не менее трети всех школ Ростовской области", - сказала Леонтьева. Она добавила, что по итогам весенней сессии предыдущего учебного года в онлайн-уроках финансовой грамотности Ростовская область заняла пятое место в России по количеству прослушиваний — более 22 тысяч слушателей из почти 200 школ.

"Преимуществом этого проекта является возможность школьников получать равный доступ к общению с профессионалами финансового рынка из любой точки страны. Эти онлайн-уроки помогают подросткам лучше ориентироваться в современном мире финансов", - подчеркнула она.

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#Новости#Экономика
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