Новый жилой комплекс появится в Пролетарском районе Ростова

Инвестиционный проект микрорайона признали масштабным, его одобрил глава региона Василий Голубев. Он подписал распоряжение о признании его соответствующим критериям регионального закона о выделении участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестпроектов.
ГК уже строит в Ростове жилой квартал "Красный Аксай", располагающийся на правом берегу Дона. Также она намерена построить в Александровке около 540 тысяч квадратных метров жилья.
Здесь откроются два детсада, общее количество мест в которых составит 600, а также школа на 1,34 тысячи мест. Кроме того, заработают поликлиника с пунктом скорой медпомощи, спортивно-оздоровительный центр с бассейном, многоуровневые автостоянки и закрытый подземный паркинг.
Особое внимание будет уделено безопасности. Территорию оградят и заехать на нее можно будет только через шлагбаумы. Предусмотрена система видеонаблюдения.
Кроме того, строительство микрорайона поможет обманутым дольщикам, которым передадут 5% построенных площадей. Таким образом ЮСИ обеспечит жильем 774 семьи.
Для строительства будет применяться комплексное освоение, группа компаний использует его в течение 15 лет в нескольких городах страны. В том числе Краснодаре и Ставрополе. При строительстве появляется не только жилье, но и социальная инфраструктура.
Начало стройработ намечено на ближайшее время, компания будет использовать весь накопленный за эти года опыт.
ЮСИ находится на третьей позиции среди застройщиков страны по объему ввода жилья. Компания занимается строительством комфортных и уютных микрорайонов.
В трех городах России компания возвела более 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Заселено было 143 тысячи граждан в 134 дома.