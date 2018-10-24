Парк "Россия - моя история" за неделю посетила тысяча ростовчан

Posted 24 октября 2018, 07:27
Published 24 октября 2018, 07:27
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная знакомству с возможностями недавно открывшегося исторического парка "Россия — моя история". На ней поднимались вопросы ценовой политики и ближайших планов администрации парка. Проект "Россия — моя история" реализуется с 2013 года, на данный момент по всей стране открыто 18 исторических парков. В Ростове данный парк открыт 14 октября 2018 года.
"За первую неделю после открытия исторического парка мы приняли свыше тысячи посетителей и это только те, кто непосредственно покупал билеты", - сказала Кожухова. Она добавила, что в парке представлено четыре основных композиции, где на первом этаже история от Рюриков до Романовых, а на втором события с 1917 по 2017 год.
"При этом в нашем штате от 50 до 70 сотрудников, из которых примерно четверо будут кандидатами наук, а остальные берутся на работу с учетом наличия исторического, филологического или культурологического высшего образования", - пояснила она.
Собеседник рассказала о ситуации с ценовой политикой. "Взрослый билет стоит 200 рублей, студенческий — 150 рублей, как и для пенсионеров, а школьный — 100 рублей. При этом дети до семи лет в сопровождении родителей могут посетить исторический парк бесплатно, как и все виды льготников, включая военнослужащих-срочников и воспитанников детских домов. Многодетные семьи могут пройти по общему билету стоимостью 400 рублей, а экскурсоводы стоят от 800 до 1500 рублей, и 200 рублей стоит аудиогид на разных языках", - сообщила она.
По ее словам, купленный билет распространяется только на один этаж, то есть, если посетитель захочет пройтись по всему парку, то ему необходимо будет купить два билета.
Сам комплекс исторического парка стоит 860 миллионов рублей и он является самым дорогим из 18 существующих по всей стране. В других городах стоимость комплексов варьируется от 300 миллионов до 500 миллионов рублей.
"Просто кто-то ремонтировал старые здания, приспосабливал, мы же строили с нуля. Во вложенную сумму входит стоимость и строительных работ, и материалов. К примеру, только аппаратура обошлась нам в 135 миллионов рублей", - сказала Кожухова. Она добавила, что площадь исторического парка составляет 8,4 тысячи квадратных метров и согласно подсчетам, на его поддержание каждый год потребуется 75-80 миллионов рублей.
"Мы планируем, что основным источником покрытия всех этих расходов будет наша деятельность по продажам билетов, ну и наш фонд будет выступать на конкурсах на получение грантов и субсидий", - прокомментировала она. Собеседник подчеркнула, что, если музей будет финансово не справляться, то в конечном итоге, решения финансирования исторического парка найдутся.
"Также мы намерены проводить в этом парке различные мероприятия для молодежи, тематические выставки с дальнейшим обсуждением, просмотр исторических фильмов", - сообщила она.
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