Парк "Россия - моя история" за неделю посетила тысяча ростовчан

Собеседник рассказала о ситуации с ценовой политикой. "Взрослый билет стоит 200 рублей, студенческий — 150 рублей, как и для пенсионеров, а школьный — 100 рублей. При этом дети до семи лет в сопровождении родителей могут посетить исторический парк бесплатно, как и все виды льготников, включая военнослужащих-срочников и воспитанников детских домов. Многодетные семьи могут пройти по общему билету стоимостью 400 рублей, а экскурсоводы стоят от 800 до 1500 рублей, и 200 рублей стоит аудиогид на разных языках", - сообщила она.