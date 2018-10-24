Размер взноса на капремонт в Ростовской области не изменится в ближайшие три года

Posted 24 октября 2018, 17:17
Published 24 октября 2018, 17:17
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
Напомним, что в Ростовской области на 38% увеличили сумму взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. С 1 октября минимальный взнос на капремонт составляет 9,92 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. До изменений тариф составлял 7,17 рубля за квадратный метр и должен был действовать до конца 2018 года.
"Настало то время, когда требуется изменения, чтобы капитальный ремонт жилищного фонда проводился в рамках программы и ежегодно не ветшал. К сожалению, у нас основной жилищный фонд 50-60-х годов требует постоянного капитального ремонта, и тот проект, который сегодня просчитан, не предполагает увеличение суммы взноса в ближайшие три года", - сообщил Майер.
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