Размер взноса на капремонт в Ростовской области не изменится в ближайшие три года

Минимальный взнос на капремонт в Ростовской области останется на прежнем уровне как минимум в ближайшие три года, рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер на заседании комитета по строительству.

Напомним, что в Ростовской области на 38% увеличили сумму взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. С 1 октября минимальный взнос на капремонт составляет 9,92 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. До изменений тариф составлял 7,17 рубля за квадратный метр и должен был действовать до конца 2018 года. "Настало то время, когда требуется изменения, чтобы капитальный ремонт жилищного фонда проводился в рамках программы и ежегодно не ветшал. К сожалению, у нас основной жилищный фонд 50-60-х годов требует постоянного капитального ремонта, и тот проект, который сегодня просчитан, не предполагает увеличение суммы взноса в ближайшие три года", - сообщил Майер.